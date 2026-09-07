Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MOEX153,82-1,21%CNY Бирж.00%IMOEX2 253,41+1,75%RTSI819,85+2,1%RGBI114,02+0,19%RGBITR775,69+0,28%
Главная / Политика /

BZ: Уиткофф и Кушнер посетили Киев на фоне ухудшения настроений в республике

Инна Шульгина

Поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и затя американского лидера Джареда Кушнера в Киев прошла на фоне ухудшения настроения в украинской столице и росте проблем президента Владимира Зеленского. Об этом пишет Berliner Zeitung.

Газета обратила внимание на уничтожение примерно 90% складских мощностей Украины и опустевшие полки супермаркетов, разрушение трех четвертей украинских генерирующих мощностей и дефицит электроэнергии в размере около 6 ГВт.

Член комитета Рады по национальной безопасности Соломия Бобровская заявила, что власти должны честно предупредить население о возможных проблемах этой зимой.

«Украинцам нужно говорить правду о зиме, а не давать им обещаний. Готовьтесь, складывайте припасы, уезжайте из Киева, покупайте дрова», – процитировала ее немецкая газета.

Кроме того, Зеленский пытается взять под контроль растущий внутриполитический кризис. Коррупционный скандал вокруг взяток «Энергоатома» на $100 млн набирает обороты и охватил большую часть его внутреннего круга власти, говорится в материале.

6 сентября спецпредставители президента США посетили Киев и заявили Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Днем ранее, 5 сентября, Уиткофф и Кушнер в Москве встретились с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и американских переговорщиков длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. 5 сентября Путин дал указание с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву из-за приезда Уиткоффа и Кушнера.

Читайте также:Зеленский: Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь