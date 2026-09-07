BZ: Уиткофф и Кушнер посетили Киев на фоне ухудшения настроений в республике

6 сентября спецпредставители президента США посетили Киев и заявили Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Днем ранее, 5 сентября, Уиткофф и Кушнер в Москве встретились с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и американских переговорщиков длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. 5 сентября Путин дал указание с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву из-за приезда Уиткоффа и Кушнера.