BZ: Уиткофф и Кушнер посетили Киев на фоне ухудшения настроений в республике
Поездка спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и затя американского лидера Джареда Кушнера в Киев прошла на фоне ухудшения настроения в украинской столице и росте проблем президента Владимира Зеленского. Об этом пишет Berliner Zeitung.
Газета обратила внимание на уничтожение примерно 90% складских мощностей Украины и опустевшие полки супермаркетов, разрушение трех четвертей украинских генерирующих мощностей и дефицит электроэнергии в размере около 6 ГВт.
Член комитета Рады по национальной безопасности Соломия Бобровская заявила, что власти должны честно предупредить население о возможных проблемах этой зимой.
«Украинцам нужно говорить правду о зиме, а не давать им обещаний. Готовьтесь, складывайте припасы, уезжайте из Киева, покупайте дрова», – процитировала ее немецкая газета.
Кроме того, Зеленский пытается взять под контроль растущий внутриполитический кризис. Коррупционный скандал вокруг взяток «Энергоатома» на $100 млн набирает обороты и охватил большую часть его внутреннего круга власти, говорится в материале.
6 сентября спецпредставители президента США посетили Киев и заявили Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Днем ранее, 5 сентября, Уиткофф и Кушнер в Москве встретились с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и американских переговорщиков длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. 5 сентября Путин дал указание с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву из-за приезда Уиткоффа и Кушнера.