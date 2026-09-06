Зеленский: Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией. Об этом он сообщил после переговоров со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
«Вопрос Донбасса – это фактически вопрос всего конфликта, и без сильных позиций ВСУ на фронте РФ будет выдвигать только ультиматумы», – сказал Зеленский (цитата по «Вести»).
Он также заявил, что США в следующем году намерены увеличить производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. По словам Зеленского, Украина рассчитывает получить дополнительные системы.
6 сентября Axios писал, что спецпредставители президента США Дональда Трампа заявили Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы.