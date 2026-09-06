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Зеленский: Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса

Татьяна Мозолевская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией. Об этом он сообщил после переговоров со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Вопрос Донбасса – это фактически вопрос всего конфликта, и без сильных позиций ВСУ на фронте РФ будет выдвигать только ультиматумы», – сказал Зеленский (цитата по «Вести»).

Он также заявил, что США в следующем году намерены увеличить производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. По словам Зеленского, Украина рассчитывает получить дополнительные системы.

6 сентября Axios писал, что спецпредставители президента США Дональда Трампа заявили Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы.

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