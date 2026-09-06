Зеленский: Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией. Об этом он сообщил после переговоров со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.