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Уиткофф и Кушнер намерены добиться прорыва в переговорах по Украине до зимы

При этом Зеленский считает, что боевые действия продолжатся и в зимний период
Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Об этом сообщил Axios со ссылкой на источники.

В ходе встреч с Зеленским и его советниками Кушнер и Уиткофф обсудили подготовку Украины к продолжению конфликта в течение зимы. После второй встречи американские посланники заявили, что их «обнадежила содержательная дискуссия» и они рассчитывают на дальнейший прогресс.

По словам источника Axios, участвовавшего во встрече, переговоры «прошли хорошо». Кушнер и Уиткофф также хотят работать со сторонами над подготовкой «обновленного» мирного предложения.

Другой источник заявил, что во время трехчасовой встречи в Москве Путин, Кушнер и Уиткофф обсудили «планы дальнейших шагов, которые будут объявлены в ближайшие недели».

Тем временем Зеленский полагает, что конфликт продлится и зимой. По его словам, Украина рассчитывает на пакет зимней поддержки от США.

Семь месяцев спустя: итоги переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Политика / Власть

6 сентября Зеленский сообщил о начале третьей панельной дискуссии на переговорах с Уиткоффом и Кушнером, к которой присоединились европейские представители. Как передает издание, Уиткофф назвал разговор «очень содержательным». Он заявил, что стороны настроены оптимистично и готовы продолжать работу столько, сколько потребуется.

5 сентября Уиткофф и Кушнер в Москве встретились с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и американских переговорщиков длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Путин 5 сентября дал указание с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву из-за приезда Уиткоффа и Кушнера.

Путин рассказал посланникам американского лидера Дональда Трампа о ситуации в зоне боевых действий, а также подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине. Целью визита было продолжение диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждение других актуальных вопросов. Также обсуждалась и экономическая тематика, в частности, возможные крупные российско-американские проекты.

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