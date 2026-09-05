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Путин дал указание не наносить удары по Киеву на время контактов с американцами

Ограничения действуют с полуночи в течение трех суток, сообщили в Кремле
Ася Султанова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин дал указание с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехдневная пауза в ударах по Киеву связана с приездом спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

5 сентября Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву. Гостей приехал встретить спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Визит Уиткоффа и Кушнера запланирован на 5–6 сентября. После они отправятся в Киев.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что у Кушнера и Уиткоффа есть предложение по прекращению конфликта на Украине.

По данным The New York Times, подготовка визита заняла несколько недель. Источники издания отмечали, что Вашингтон настаивал на временном прекращении атак украинских беспилотников на Москву и российские энергетические объекты, а также российских ракетных ударов по Киеву на время поездки американских представителей.

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