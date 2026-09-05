Путин дал указание не наносить удары по Киеву на время контактов с американцами

Президент России Владимир Путин дал указание с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехдневная пауза в ударах по Киеву связана с приездом спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.