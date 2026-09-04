Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение по завершению конфликта на Украине

«Они [Уиткофф и Кушнер] везут с собой предложение для завершения войны [на Украине], потому что я завершил восемь войн, я надеюсь, вы мной гордитесь, я закончил восемь войн, этой заслуги за мной никто не признает. Я закончил восемь войн, дали ли мне Нобелевскую премию? Нет», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, с какой повесткой его представители направляются в Москву.