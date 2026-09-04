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Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение по завершению конфликта на Украине

Посланники президента США планируют провести переговоры в Москве и Киеве
Филипп Иванов
LUDOVIC MARIN / TASS
LUDOVIC MARIN / TASS

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер привезут с собой в Москву предложение по прекращению конфликта на Украине. Об этом глава Белого дома рассказал в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете.

«Они [Уиткофф и Кушнер] везут с собой предложение для завершения войны [на Украине], потому что я завершил восемь войн, я надеюсь, вы мной гордитесь, я закончил восемь войн, этой заслуги за мной никто не признает. Я закончил восемь войн, дали ли мне Нобелевскую премию? Нет», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, с какой повесткой его представители направляются в Москву.

Визит американских переговорщиков запланирован на 5–6 сентября, они посетят Москву, а затем отправятся в Киев, сообщали российские и американские СМИ.

По информации The New York Times, подготовка поездки заняла несколько недель. США настаивали на временном прекращении атак украинских дронов на Москву и энергообъекты РФ, а также на прекращении российских ракетных ударов по Киеву на время визита.

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4 сентября в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время конкретных предпосылок для выхода на мирное урегулирование по Украине нет, однако работа и контакты по данному вопросу продолжаются. Он в очередной раз указал, что Россия остается открытой для диалога.

3 сентября президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФзаявил, что Россия и Украина должны в первую очередь самостоятельно договориться об урегулировании конфликта, тогда как другие страны могут лишь оказывать поддержку в этом вопросе.

Одним из ключевых требований России остается вывод украинских войск с подконтрольной им территории Донбасса, от чего Киев отказался. Данный вопрос обсуждался в ходе саммита Путина и Трампа на Аляске в августе 2025 г.

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