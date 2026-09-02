Трамп заявил о готовности провести новый саммит с Путиным в будущем

В ходе своего выступления президент США также сказал, что рассчитывает провести новую встречу с Путиным после завершения конфликта на Украине. По его словам, он мог бы встретиться с главой российского государства уже сейчас, однако считает более подходящим моментом период, когда конфликт будет приближаться к завершению.