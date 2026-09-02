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Трамп заявил о готовности провести новый саммит с Путиным в будущем

Встреча может состояться, когда конфликт на Украине будет близок к завершению
Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Новый саммит между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом «точно» состоится в будущем. Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

На вопрос о том, стоит ли рассчитывать на проведение очередного саммита с российским лидером, Трамп сказал: «мы его точно проведем».

В ходе своего выступления президент США также сказал, что рассчитывает провести новую встречу с Путиным после завершения конфликта на Украине. По его словам, он мог бы встретиться с главой российского государства уже сейчас, однако считает более подходящим моментом период, когда конфликт будет приближаться к завершению.

1 сентября сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер активизировали усилия по мирному урегулированию украинского кризиса.

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31 августа Уиткофф и Кушнер провели телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который назвал их конструктивными. В ходе диалога американские переговорщики обсудили ситуацию, складывающуюся на линии фронта.

30 августа Axios писал, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе визита в Москву 25 августа предложил провести трехстороннюю встречу с участием президентов России, США и Украины. The New York Times писала, что Рэтклифф встречался с руководителем российских спецслужб, в том числе по теме мирного соглашения с Украиной.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда заявил, что проведение саммита возможно, но только для фиксации договоренностей. Он повторил заявление об открытости Москвы к переговорам, вновь обвинив Киев в нежелании участвовать в урегулировании.

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