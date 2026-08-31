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Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером

Сергей Пахомов

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом глава государства заявил в своем Telegram-канале.

«Важно, что диалог между переговорными группами США и Украины продолжается постоянно, и сейчас мы обсуждаем определение даты визита на Украину», – сообщил Зеленский, назвав разговор конструктивным.

По его словам, посещение американскими переговорщиками Украины было бы полезным с точки зрения выработки решений по достижению мира.

Кроме того, стороны в ходе диалога обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения. Если поездка Уиткоффа и Кушнера на Украину состоится, то она станет первой для них.

8 августа источник ТАСС заявил, что Кушнер и Уиткофф могут посетить Киев и Москву в течение десяти дней. Однако этот прогноз не сбылся. 23 августа стало известно, что американские посланники вряд ли посетят Россию до конца августа, поскольку визит отложили.

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