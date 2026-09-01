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Уиткофф и Кушнер начали активизировать усилия по переговорам

Сергей Пахомов

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер начали активизировать усилия по мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Есть понимание, что усилия по линии Уиткоффа и Кушнера будут активизированы», – подчеркнул он.

31 августа Уиткофф и Кушнер провели телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который назвал их конструктивными. В ходе диалога американские переговорщики обсудили ситуацию, складывающуюся на линии фронта. По словам украинского лидера, посещение Киева Уиткоффом и Кушнером было бы полезным со стороны дипломатического разрешения украинского конфликта.

8 августа источник ТАСС заявил, что Кушнер и Уиткофф могут посетить Киев и Москву в течение десяти дней, однако этот прогноз не сбылся. 23 августа стало известно, что визит американских переговорщиков откладывается и до конца августа не произойдет.

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