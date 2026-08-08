ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев и Москву на следующей неделе

29 июля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что спецпредставители США могут приехать в Киев в течение ближайших двух недель. Если поездка состоится, она станет первой для Уиткоффа и Кушнера на Украину после нескольких визитов в Россию.