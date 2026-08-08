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ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев и Москву на следующей неделе

Ася Султанова

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут приехать в Киев и Москву на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что поездка может состояться в течение недели или десяти дней.

29 июля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что спецпредставители США могут приехать в Киев в течение ближайших двух недель. Если поездка состоится, она станет первой для Уиткоффа и Кушнера на Украину после нескольких визитов в Россию.

Трамп: Россия и Украина скоро заключат сделку

Политика / Международные отношения

17 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Уиткофф и Кушнер должны заниматься урегулированием ситуации вокруг Ирана, тогда как Россия продолжает решать свои задачи на Украине.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не намерена отказываться от реальных предложений США по урегулированию украинского конфликта. 

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