ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев и Москву на следующей неделе
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут приехать в Киев и Москву на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник агентства отметил, что поездка может состояться в течение недели или десяти дней.
29 июля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что спецпредставители США могут приехать в Киев в течение ближайших двух недель. Если поездка состоится, она станет первой для Уиткоффа и Кушнера на Украину после нескольких визитов в Россию.
17 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Уиткофф и Кушнер должны заниматься урегулированием ситуации вокруг Ирана, тогда как Россия продолжает решать свои задачи на Украине.
В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не намерена отказываться от реальных предложений США по урегулированию украинского конфликта.