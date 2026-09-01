Куда исчезли спецпосланники по Украине Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер

Дело не только в занятости на иранском направлении или каком-либо еще, но и в том, что сегодня цель США – добиться от России уступок, чтобы Москва пошла на те условия, которых добиваются европейская партия войны и Киев, говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он объяснил, что возвращение Уиткоффа и Кушнера в работу будет возможно только тогда, когда в администрации США поймут реальное положение дел: Россия одерживает победу на поле боя. «Для этого, может, должна пройти зима. А пока в кабинете Трампа сильны позиции таких ястребов, как госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф», – сказал эксперт. Кроме того, по его мнению, у Вашингтона пока не получается давить ни на Киев, ни на Европу.