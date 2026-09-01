Куда исчезли спецпосланники по Украине Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер

Куда исчезли спецпосланники по Украине Стивен Уиткофф и Джаред КушнерОни заняты Ираном и внутренней политикой, а для вопросов Украины им не хватает влияния
Недавний визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа породил вопрос, куда исчезли спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, которые были основными публичными лицами переговорного процесса по Украине с американской стороны и должны были посетить Москву и Киев в конце августа. Американские издания The Hill, The Wall Street Journal (WSJ), The Washington Post и Axios упоминают три основных вопроса, которые могут предположительно «отвлекать» Кушнера и Уиткоффа от темы украинского урегулирования.
Первый – личные финансовые интересы. В большей мере это относится к Кушнеру, который не занимает никакой официальной должности во второй администрации своего тестя, а значит, не обременен запретом на ведение личного бизнеса. Наиболее громкой историей, связанной с личными интересами Кушнера, остается его участие в сооружении элитного курорта в Албании. Компания президентского зятя Affinity Partners обеспечивает финансовое сопровождение проекта. Последние несколько месяцев Албания охвачена протестами, которые получили название «революция фламинго». Граждане недовольны тем, что сооружение курорта запланировано на острове в дельте рек Вьоса и Нарта, где расположен защищенный законом заповедник. К общественному возмущению добавился потенциальный конфликт с представителями албанского преступного мира, претендующими на ту же землю, на которой планируется постройка курортного комплекса общей стоимостью 1,4 млрд евро. Об этом 8 августа сообщила WSJ. Уиткофф, в свою очередь, официально занимает должность спецпосланника и не имеет права руководить своей компанией Witkoff Group, занимающейся инвестициями в сфере недвижимости. Непосредственное управление осуществляют его сыновья Алекс и Зак.
Второй вопрос – американская внутренняя политика. Например, 22 августа NYT cообщила, что Кушнер встречался с лидером демократов в палате представителей Хакимом Джеффрисом в надежде заключить сделку по продлению финансирования федерального правительства в новом финансовом году, который начнется 1 октября. Без этого в стране может наступить частичный или полный шатдаун, что традиционно хоть и вредит обеим партиям, но несет более весомые риски для президентской республиканской партии.
Третий – Иран. В начале июля NYT сообщила о том, что, несмотря на продолжение украинского конфликта, и Уиткофф, и Кушнер заняты разрешением иранского конфликта. «Известно, что в последний раз официальные лица России и Украины встречались лицом к лицу в Швейцарии в феврале, когда Уиткофф и Кушнер сидели между ними. В последующие месяцы внимание официальных лиц администрации Трампа было приковано к войне в Иране», – говорится в материале газеты. Хотя и на этом направлении существенного дипломатического прогресса не наблюдается.
Дело не только в занятости на иранском направлении или каком-либо еще, но и в том, что сегодня цель США – добиться от России уступок, чтобы Москва пошла на те условия, которых добиваются европейская партия войны и Киев, говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он объяснил, что возвращение Уиткоффа и Кушнера в работу будет возможно только тогда, когда в администрации США поймут реальное положение дел: Россия одерживает победу на поле боя. «Для этого, может, должна пройти зима. А пока в кабинете Трампа сильны позиции таких ястребов, как госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф», – сказал эксперт. Кроме того, по его мнению, у Вашингтона пока не получается давить ни на Киев, ни на Европу.
В последний раз Уиткофф высказывался об украинском конфликте после освобождения Москвой бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, отправленного обратно в США в середине августа. Тогда он поблагодарил российскую сторону за содействие в этом вопросе. При этом в конце июля и Уиткофф, и Кушнер созванивались с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Сейчас США, поняв, что не получилось убедить Киев принять условия, согласованные с Москвой, попытаются поступить наоборот – убедить Москву рассмотреть условия, оговоренные с Киевом, считает эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Именно поэтому, подчеркнул он, Уиткофф и Кушнер пока не посетили Россию. Сначала они, по всей видимости, хотят наладить контакт с Зеленским, делая его наиболее сговорчивым. Но такой подход кажется сомнительным, потому что Киев может предложить лишь заведомо невыполнимые условия.
Другой проблемой является административная слабость Уиткоффа и Кушнера по сравнению с тем же Рубио, так как за ними не стоят никакие серьезные правительственные институты, отмечает Кортунов. Не исключено, говорят дипломатические источники «Ведомостей», что дело в целом в ходе диалогового процесса и намерениях российской стороны вести его на соответствующем статусу переговорщиков уровне.