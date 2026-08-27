ЦРУ обратилось к Москве

Прежние посланцы Дональда Трампа в России – его давний деловой партнер и приятель Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер, – конечно, пользуются особым доверием президента США. Но они, судя по всему, неспособны наладить работу с другими американскими ведомствами. А без этого регулярный дипломатический процесс едва ли может куда-то продвинуться. Впрочем, неудачи и хаотические метания преследуют дипломатов Трампа и на прочих направлениях – в Иране, а также в отношениях с Китаем, ЕС и на днях с Канадой. Тем не менее директор ЦРУ как главный американский непубличный дипломат с официальным статусом может оказаться более полезным для налаживания регулярного диалога, чем Уиткофф и Кушнер.