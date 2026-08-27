ЦРУ обратилось к Москве

ЦРУ обратилось к МосквеЧего ждать от первого почти за пять лет визита в Россию директора ЦРУ
Первый с 2021 г. визит директора ЦРУ в Москву – важная веха для современных российско-американских отношений. Контакты по линии спецслужб никогда не прекращались, но, учитывая, что Джон Рэтклифф – самый высокопоставленный американский чиновник, посетивший Россию за последние пять лет, важность этого события трудно преувеличить.
В то же самое время, как и в случае со всеми другими представителям США, к приезду нынешнего гостя нужно относиться спокойно без излишних надежд. Прежде всего для того, чтобы потом не разочароваться. Рэтклифф приехал, скорее всего, не продолжать то, что было начато в Анкоридже на саммите президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в августе 2025 г., а нащупать новые возможности взаимодействия.
Обсуждать могут не только Украину, но и другие вопросы двусторонних отношений, хотя, безусловно, украинское направление в диалоге с Москвой является основным смысловым звеном для Вашингтона.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что преждевременно делать выводы о том, смогут ли подобные встречи вывести отношения России и США из кризиса. Кроме того, сам Трамп в интервью с журналистом Гленном Беком заявил, что из этого «что-то может получиться», хотя одновременно с этим указал на рутинный характер поездки. И все же, несмотря на отсутствие более подробных деталей, такой визит может сигнализировать о переходе переговорного процесса «под крыло» спецслужб двух стран.
Прежние посланцы Дональда Трампа в России – его давний деловой партнер и приятель Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер, – конечно, пользуются особым доверием президента США. Но они, судя по всему, неспособны наладить работу с другими американскими ведомствами. А без этого регулярный дипломатический процесс едва ли может куда-то продвинуться. Впрочем, неудачи и хаотические метания преследуют дипломатов Трампа и на прочих направлениях – в Иране, а также в отношениях с Китаем, ЕС и на днях с Канадой. Тем не менее директор ЦРУ как главный американский непубличный дипломат с официальным статусом может оказаться более полезным для налаживания регулярного диалога, чем Уиткофф и Кушнер.
Вероятно, что визит Рэтклиффа, равно как и публичный визит главы ватиканской дипломатии кардинала Пола Галлахера, – это усилия по организации нового раунда переговоров. Разумеется, появились и оценки в западных СМИ, что Рэтклифф привез «предупреждение» в связи с угрозой каких-то активных действий России против НАТО.
В любом случае начавшаяся с украинских ударов в июне по российскому судоходству и ТЭКу эскалация военных действий может привести к последствиям, которые стоит обсудить заранее на уровне таких чиновников, как директор ЦРУ. Но вряд ли Россия согласится на немедленное перемирие по линии фронта или разные «экзотические», как назвал их Владимир Путин, предложения без решения главных проблем.