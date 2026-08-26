Трамп назвал визит директора ЦРУ в Россию «частью рутины»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у Кремля пока не запланированы контакты с высокопоставленными представителями США. По его словам, контакты российских и американских специальных служб – это позитивное явление, особенно в условиях, когда отношения стран переживают глубокий кризис.