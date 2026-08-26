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Главная / Политика /

Трамп назвал визит директора ЦРУ в Россию «частью рутины»

Вашингтон продолжает работать над завершением конфликта на Украине, уточнил президент США
Максим Цуланов

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклифа в Москву является «частью рутины». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку.

«Он там, в некотором роде это рутинная процедура. Не хочется никого разочаровывать. Мы хотели бы, чтобы [конфликт] на Украине закончился», – сказал он.

Трамп допустил, что из визита главы ЦРУ в Россию «может что-то получиться». США, по его словам, продолжают работать над завершением боевых действий на Украине.

Что пишут зарубежные СМИ о визите директора ЦРУ Рэтклифа в Москву

Политика / Международные отношения

Рэтклиф посетил Москву 25 августа. Официально детали встречи не раскрывались. По данным СМИ, визит может быть связан с обсуждением ситуации вокруг Украины и Ирана, также стороны могли обсудить альтернативу договоренностям Анкориджа и американские предложения по Донбассу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что у Кремля пока не запланированы контакты с высокопоставленными представителями США. По его словам, контакты российских и американских специальных служб – это позитивное явление, особенно в условиях, когда отношения стран переживают глубокий кризис.

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