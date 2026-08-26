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Главная / Политика /

Песков: Кремль пока не планирует переговоры с представителями США

Ведомости

Кремль пока не планирует контакты с высокопоставленными представителями США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких контактов с Кремлем у него [директора ЦРУ Джона Рэтклифа] не было. Пока каких-то дальнейших договоренностей по контактам я вам сказать не могу. <...> По линии Кремля никаких пока контактов не запланировано», – сказал он.

Рэтклиф посетил Москву накануне. Его визит может быть связан с обсуждением ситуации вокруг Украины и Ирана, также стороны могли обсудить альтернативу договоренностям Анкориджа и американские предложения по Донбассу. Официально детали встречи не раскрывались.

Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин не планирует встречу с Рэтклифом.

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