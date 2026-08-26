Песков: Кремль пока не планирует переговоры с представителями США

«Никаких контактов с Кремлем у него [директора ЦРУ Джона Рэтклифа] не было. Пока каких-то дальнейших договоренностей по контактам я вам сказать не могу. <...> По линии Кремля никаких пока контактов не запланировано», – сказал он.