Путин: Россия и Украина должны самостоятельно договориться между собой
Россия и Украина должны в первую очередь самостоятельно договориться об урегулировании конфликта, тогда как другие страны могут лишь оказывать сторонам поддержку. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
Президент подчеркнул, что, прежде всего, вопрос урегулирования конфликта должны решить вовлеченные в него стороны – российская и украинская. По его словам, такой подход будет правильным.
Путин уточнил, что в решении украинского кризиса помогают не только США. В качестве примера он привел КНР, которая «постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена и прежде всего мирными средствами».
Российский лидер также считает возможным урегулирование конфликта на Украине. Отвечая на вопрос о перспективах достижения соглашения, Путин ответил положительно.
При этом глава российского государства указал на государственный терроризм со стороны Украины. Речь идет о захвате гражданских судов и атаках по ним, а также об угрозах в отношении гражданской авиации.
«И это осложняет, безусловно, возможности проведения двусторонних мирных переговоров», – отметил он.
На пресс-конференции по итогам ШОС 1 сентября российский лидер говорил, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в целом заморожен.
В этот же день стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер начали активизировать усилия по мирному урегулированию украинского кризиса. 31 августа Уиткофф и Кушнер провели телефонные переговоры с Зеленским, который назвал их конструктивными. По словам украинского лидера, посещение Киева Уиткоффом и Кушнером было бы полезным со стороны дипломатического разрешения украинского конфликта.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков неоднократно заявлял об открытости Москвы к диалогу и готовности Путина к переговорам с Зеленским.