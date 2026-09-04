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США попросили Киев не запускать БПЛА в сторону Москвы во время визита Уиткоффа

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

США попросили Россию и Украину сократить интенсивность боевых действий на время визита спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа и зятя главы государства Джареда Кушнера. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

По информации источников, подготовка поездки заняла несколько недель. США настаивали на временном прекращении украинских атак беспилотников на Москву и энергообъекты РФ, а также на прекращении российских ракетных ударов по Киеву на время визита.

По данным газеты, сначала американские посланники посетят Россию 5 сентября, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Затем они полетят в Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Посланники могут либо сделать ряд новых предложений главам государств, либо попытаться сократить разрыв в оставшихся вопросах, однако определенности относительно переговоров нет, подчеркнула NYT.

4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что США могут потребовать от Киева обеспечить безопасность российского неба на время перелета и визита в РФ Уиткоффа и Кушнера. 

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