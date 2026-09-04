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Песков: США могут потребовать от Киева не атаковать РФ на время визита Уиткоффа

Инна Шульгина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

США могут потребовать от Киева обеспечить безопасность российского неба на время перелета и визита в РФ спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя лидера США Джареда Кушнера. Такое предположение пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков озвучил в ходе брифинга.

«Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность», – сказал Песков.

По его словам, прямых договоренностей на этот счет между Россией и Украиной не планируется.

Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву и Киев 5–6 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства уточнил, что сначала американские переговорщики намерены прибыть в российскую столицу, после чего отправятся в Киев.

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушное пространство России «становится небезопасным» и будет «де-факто закрыто» для авиакомпаний с помощью применения беспилотников. Президент РФ Владимир Путин оценил эти высказывания как «заявку на государственный терроризм» и предупредил, что Россия найдет чем ответить в случае трагедий. Минтранс учитывает угрозы и готовится к ним, заявлял ранее глава ведомства Андрей Никитин.‍

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