Песков: США могут потребовать от Киева не атаковать РФ на время визита Уиткоффа

1 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воздушное пространство России «становится небезопасным» и будет «де-факто закрыто» для авиакомпаний с помощью применения беспилотников. Президент РФ Владимир Путин оценил эти высказывания как «заявку на государственный терроризм» и предупредил, что Россия найдет чем ответить в случае трагедий. Минтранс учитывает угрозы и готовится к ним, заявлял ранее глава ведомства Андрей Никитин.‍