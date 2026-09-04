ТАСС: Уиткофф и Кушнер посетят Москву 5–6 сентября

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит Кушнера и Уиткоффа в Киев в ближайшие дни. По его словам, украинская сторона поддерживает с американскими представителями практически круглосуточную связь и сейчас готовится к встречам. Зеленский подчеркнул, что считает важным продолжение активного участия США в переговорном процессе, и заявил о готовности провести с американской стороной «обстоятельную» встречу.