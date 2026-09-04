ТАСС: Уиткофф и Кушнер посетят Москву 5–6 сентября
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют посетить Москву и Киев 5–6 сентября. Об этом ТАСС сообщил источник.
По словам источника агентства, сначала американские переговорщики намерены прибыть в российскую столицу, после чего отправятся в Киев.
4 сентября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит Кушнера и Уиткоффа в Киев в ближайшие дни. По его словам, украинская сторона поддерживает с американскими представителями практически круглосуточную связь и сейчас готовится к встречам. Зеленский подчеркнул, что считает важным продолжение активного участия США в переговорном процессе, и заявил о готовности провести с американской стороной «обстоятельную» встречу.
1 сентября сообщалось, что спецпосланники США активизировали усилия по мирному урегулированию украинского кризиса. 31 августа они провели телефонные переговоры с украинским лидером, который назвал их конструктивными. В ходе диалога американские переговорщики обсудили ситуацию, складывающуюся на линии фронта.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 30 августа повторил заявление об открытости Москвы к переговорам, вновь обвинив Киев в нежелании участвовать в урегулировании.