Зеленский анонсировал скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Киев
Предварительные даты визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Киев уже определены, они могут посетить украинскую столицу в ближайшие дни, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.
«Мы ожидаем, что представители президента США приедут сюда, в Киев. Они подтвердили, что проведут встречу в Москве и еще одну – в Киеве. Мы ожидаем, что последняя состоится в ближайшие дни», – сказал Зеленский.
По его словам, украинская сторона поддерживает с американскими представителями практически круглосуточную связь и сейчас готовится к встречам. Зеленский подчеркнул, что считает важным продолжение активного участия США в переговорном процессе и заявил о готовности провести с американской стороной «обстоятельную» встречу.
1 сентября ТАСС писал, что Уиткофф и Кушнер начали активизировать усилия по мирному урегулированию украинского кризиса.
31 августа они провели телефонные переговоры с Зеленским, который назвал их конструктивными. В ходе диалога американские переговорщики обсудили ситуацию, складывающуюся на линии фронта.