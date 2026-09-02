Никитин пообещал не допустить сбоев в работе авиации из-за угроз Зеленского

Никитин пообещал не допустить сбоев в работе авиации из-за угроз ЗеленскогоУ властей есть ответ на угрозы терроризма
Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что авиационные службы учитывают угрозы президента Украины Владимира Зеленского закрыть с помощью беспилотников небо над Россией для гражданской авиации и своевременно к ним готовятся. По его словам, ведомство не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации.
«Конечно, мы к этому готовимся и все эти угрозы учитываем. Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть», – сказал Никитин журналистам в кулуарах ВЭФ (цитата по «РИА Новости»).
Глава Минтранса подчеркнул, что ведомство работает в тесном контакте с Минобороны и Росгвардией. «Я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации», – заключил он.
1 сентября Зеленский заявил, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». Президент Украины пригрозил, что беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться».
Президент Владимир Путин назвал эти заявления «заявкой на государственный терроризм». «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается», – предупредил он.
Ранее Зеленский заявлял, что у Украины есть беспилотники, способные наносить удары по территории России. В июне 2026 г. из-за массированной атаки БПЛА на Москву и область все столичные аэропорты – «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» – временно не принимали и не отправляли рейсы. Тогда же Минтранс и Росавиация взяли под особый контроль работу гражданской авиации в московском регионе.