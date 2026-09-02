Никитин пообещал не допустить сбоев в работе авиации из-за угроз Зеленского

«Конечно, мы к этому готовимся и все эти угрозы учитываем. Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть», – сказал Никитин журналистам в кулуарах ВЭФ (цитата по «РИА Новости»).