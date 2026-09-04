Кремль: конкретных предпосылок для урегулирования на Украине пока нет

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова к контактам по Украине, но дело в реализации возможных договоренностей. При этом она подчеркнула, что важны не только слова, но и конкретная реализация достигнутых договоренностей. «Мы, со своей стороны, по-моему, ни разу никого не подводили», – добавила официальный представитель МИД РФ.