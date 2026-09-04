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Главная / Политика /

Кремль: конкретных предпосылок для урегулирования на Украине пока нет

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Конкретных предпосылок для выхода на мирное урегулирование вокруг Украины пока нет. Работа и контакты по этому вопросу продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«По-прежнему существует, скажем так, добрая воля американцев, которые готовы продолжать посреднические усилия. По-прежнему существует наша готовность к переходу в мирный режим урегулирования и в мирный режим достижения наших целей», – сказал Песков.

Он отметил, что неизменной остается позиция России, озвученная президентом Владимиром Путиным два года назад в МИД РФ. По словам Пескова, об этой позиции хорошо знают в Киеве.

«И это все, конечно, дает основания говорить, что да, такая вероятность, ее нельзя исключать, что удастся-таки выйти в режим мирного урегулирования. Но каких-то конкретных пока предпосылок, к сожалению, нет. Работа продолжается, и контакты продолжаются», – добавил пресс-секретарь президента.

4 сентября ТАСС писал, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют посетить Москву и Киев 5–6 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский также анонсировал визит Кушнера и Уиткоффа в Киев в ближайшие дни. По его словам, украинская сторона поддерживает с американскими представителями практически круглосуточную связь и сейчас готовится к встречам. Зеленский подчеркнул, что считает важным продолжение активного участия США в переговорном процессе, и заявил о готовности провести с американской стороной «обстоятельную» встречу.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова к контактам по Украине, но дело в реализации возможных договоренностей. При этом она подчеркнула, что важны не только слова, но и конкретная реализация достигнутых договоренностей. «Мы, со своей стороны, по-моему, ни разу никого не подводили», – добавила официальный представитель МИД РФ.

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