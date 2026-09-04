Захарова заявила о готовности России к контактам по Украине
Россия готова к контактам по Украине, но дело в реализации возможных договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Известиям».
«Мы всегда говорили о том, что мы не против каких-либо контактов, мы за них, мы всегда в них участвуем. Мы говорим о том, что готовы к будущим таким контактам», – сказала Захарова.
При этом она подчеркнула, что важны не только слова, но и конкретная реализация достигнутых договоренностей. «Мы со своей стороны, по-моему, ни разу никого не подводили», – добавила официальный представитель МИД РФ.
3 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия и Украина должны в первую очередь самостоятельно договориться об урегулировании конфликта, тогда как другие страны могут лишь оказывать сторонам поддержку.
Путин уточнил, что в решении украинского кризиса помогают не только США. В качестве примера он привел КНР, которая «постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена и прежде всего мирными средствами».
Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер начали активизировать усилия по мирному урегулированию украинского кризиса. 31 августа Уиткофф и Кушнер провели телефонные переговоры с Зеленским, который назвал их конструктивными. Зеленский затем анонсировал скорый визит представителей США в Киев.