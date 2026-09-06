Европейцы присоединились к третьему раунду переговоров с США на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале третьей панельной дискуссии на переговорах со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, к которой присоединились европейские представители. Об этом пишет «Страна.ua». По словам украинского лидера, позже участники переговоров выйдут к СМИ.
Как передает издание, Уиткофф назвал разговор «очень содержательным». Он заявил, что стороны настроены оптимистично и готовы продолжать работу столько, сколько потребуется.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии также прибыли в Киев. Источник не уточнил, в каких именно встречах они будут участвовать.
5 сентября Уикофф и Кушер в Москве встретились с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и американских переговорщиков длился боль трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Путин 5 сентября дал указание с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву из-за приезда Уиткоффа и Кушнера.