Европейцы присоединились к третьему раунду переговоров с США на Украине

5 сентября Уикофф и Кушер в Москве встретились с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и американских переговорщиков длился боль трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. Путин 5 сентября дал указание с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву из-за приезда Уиткоффа и Кушнера.