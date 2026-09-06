Ушаков: беседа Путина с Уиткоффом и Кушнером продолжалась больше трех часов
Беседа президента РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжалась 3 часа 10 минут. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
По его словам, разговор был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным.
В Москву Уиткофф и Кушнер прибыли 5 сентября. В столичном аэропорту «Внуково» их встретил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Открывая встречу, Путин назвал ситуацию для обсуждения непростой и попросил передать президенту США Дональду Трампу наилучшие пожелания и слова благодарности. По словам лидера РФ, Трамп «заходит в непростую ситуацию», но продолжает попытки внести вклад в урегулирование конфликта на Украине.
Путин подчеркнул важность прямых контактов с американской стороной. По его словам, уровень доверия России к Уиткоффу и Кушнеру довольно высокий, а подобные контакты «всегда идут на пользу».
Уиткофф поблагодарил Путина за прием в Кремле и передал ему наилучшие пожелания от Трампа. Он также сообщил, что семья бывшего американского морпеха Роберта Гилмана благодарна российскому президенту за его освобождение.
В ходе встречи также обсуждались вопросы безопасности – Уиткофф поблагодарил Путина за согласие на трехдневное прекращение огня, чтобы делегация могла безопасно прилететь сначала в Москву, затем в Киев.