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Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером

Российский лидер назвал ситуацию для обсуждения с представителями США непростой
Елена Вострикова
Пресс-служба президента РФ.
Пресс-служба президента РФ.

Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщили в Кремле.

В начале переговоров Путин отметил, что сторонам предстоит обсудить непростую ситуацию. Но перед этим российский президент передал президенту США Дональду Трампу слова благодарности и наилучшие пожелания.

До этого сообщалось, что американские переговорщики прибыли в Кремль вместе со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Самолет с Уиткоффом и Кушнером 5 сентября приземлился во «Внуково», где их встретил Дмитриев. Около 13:15 мск кортеж с американскими представителями выехал из аэропорта в сторону центра Москвы.

После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер планируют отправиться в Киев.

Путин до этого также распорядился с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить удары по Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял паузу визитом американских представителей.

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