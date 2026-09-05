Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером

Путин начал встречу с Уиткоффом и КушнеромРоссийский лидер назвал ситуацию для обсуждения с представителями США непростой
Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщили в Кремле.
В начале переговоров Путин отметил, что сторонам предстоит обсудить непростую ситуацию. Но перед этим российский президент передал президенту США Дональду Трампу слова благодарности и наилучшие пожелания.
До этого сообщалось, что американские переговорщики прибыли в Кремль вместе со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
Самолет с Уиткоффом и Кушнером 5 сентября приземлился во «Внуково», где их встретил Дмитриев. Около 13:15 мск кортеж с американскими представителями выехал из аэропорта в сторону центра Москвы.
После переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер планируют отправиться в Киев.
Путин до этого также распорядился с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить удары по Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял паузу визитом американских представителей.