Что рассказал Песков о возможности урегулирования после переговоров с Уиткоффом

Сценарий возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины также не исключается. «Вы слышали вчера заявления из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновления этого трехстороннего формата», – добавил пресс-секретарь. При этом говорить о месте и точных сроках, по его словам, пока преждевременно.