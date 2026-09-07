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Что рассказал Песков о возможности урегулирования после переговоров с Уиткоффом

Кремль допустил трехсторонний формат и разговор Путина с Трампом
Михаил Беляев
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России
Главное
  • О возможном трехстороннем формате и разговоре президентов
  • Оценка миротворческих усилий
  • О содержании предложений посланников Трампа
  • Как шли переговоры в Москве и Киеве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал итоги контактов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Он заявил, что Кремль не располагает информацией о результатах их поездки в Киев, но не исключает телефонного разговора лидеров России и США, а также возобновления трехстороннего формата. «Ведомости» собрали основные тезисы.

О возможном трехстороннем формате и разговоре президентов

Песков сообщил, что Кремль пока не получил данных об итогах контактов американских коллег в Киеве. По его словам, не исключен телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Нет, пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве. Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов [России и США] по итогам поездки американских переговорщиков», – сказал он.

Сценарий возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины также не исключается. «Вы слышали вчера заявления из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновления этого трехстороннего формата», – добавил пресс-секретарь. При этом говорить о месте и точных сроках, по его словам, пока преждевременно.

Оценка миротворческих усилий

Семь месяцев спустя: итоги переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Политика / Власть

Отвечая на вопрос о том, приблизили ли встречи в Москве и Киеве мир, Песков охарактеризовал любые подобные шаги положительно.

«Безусловно, любые попытки более или менее эффективные – это один маленький шаг в сторону мира. И мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков», – заявил он.

Пресс-секретарь подчеркнул личную оценку российского президента. «И Путин сам лично говорил, что он высоко ценит усилия президента Трампа и что он признателен президенту Трампу за приверженность вот этой ориентации на мир», – сказал Песков.

О содержании предложений посланников Трампа

На вопрос о том, насколько предложения американских переговорщиков отличаются от тех, что звучали в Анкоридже, пресс-секретарь ответил коротко: «Нет, этого я вам сказать не могу».

Как шли переговоры в Москве и Киеве

5 сентября Уиткофф и Кушнер в Москве встретились с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и американских переговорщиков длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным.

Путин рассказал посланникам о ситуации в зоне боевых действий, а также подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине. Целью визита было продолжение диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждение других актуальных вопросов. Также обсуждалась и экономическая тематика, в частности, возможные крупные российско-американские проекты.

6 сентября спецпредставители президента США посетили Киев и заявили президенту Владимиру Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Зеленский по итогам их переговоров заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией. Также Зеленский допустил продолжение боевых действий следующей зимой и далее.

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