Что рассказал Песков о возможности урегулирования после переговоров с Уиткоффом

Что рассказал Песков о возможности урегулирования после переговоров с УиткоффомКремль допустил трехсторонний формат и разговор Путина с Трампом
- О возможном трехстороннем формате и разговоре президентов
- Оценка миротворческих усилий
- О содержании предложений посланников Трампа
- Как шли переговоры в Москве и Киеве
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал итоги контактов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Он заявил, что Кремль не располагает информацией о результатах их поездки в Киев, но не исключает телефонного разговора лидеров России и США, а также возобновления трехстороннего формата. «Ведомости» собрали основные тезисы.
О возможном трехстороннем формате и разговоре президентов
Песков сообщил, что Кремль пока не получил данных об итогах контактов американских коллег в Киеве. По его словам, не исключен телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Нет, пока мы не располагаем информацией о результатах контактов американских коллег в Киеве. Мы не исключаем, что может состояться телефонный разговор президентов [России и США] по итогам поездки американских переговорщиков», – сказал он.
Сценарий возобновления трехсторонних переговоров России, США и Украины также не исключается. «Вы слышали вчера заявления из Киева. Господин Кушнер делал такие заявления. Мы тоже не исключаем возобновления этого трехстороннего формата», – добавил пресс-секретарь. При этом говорить о месте и точных сроках, по его словам, пока преждевременно.
Оценка миротворческих усилий
Отвечая на вопрос о том, приблизили ли встречи в Москве и Киеве мир, Песков охарактеризовал любые подобные шаги положительно.
«Безусловно, любые попытки более или менее эффективные – это один маленький шаг в сторону мира. И мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков», – заявил он.
Пресс-секретарь подчеркнул личную оценку российского президента. «И Путин сам лично говорил, что он высоко ценит усилия президента Трампа и что он признателен президенту Трампу за приверженность вот этой ориентации на мир», – сказал Песков.
О содержании предложений посланников Трампа
На вопрос о том, насколько предложения американских переговорщиков отличаются от тех, что звучали в Анкоридже, пресс-секретарь ответил коротко: «Нет, этого я вам сказать не могу».
Как шли переговоры в Москве и Киеве
5 сентября Уиткофф и Кушнер в Москве встретились с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что разговор Путина и американских переговорщиков длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным.
Путин рассказал посланникам о ситуации в зоне боевых действий, а также подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине. Целью визита было продолжение диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждение других актуальных вопросов. Также обсуждалась и экономическая тематика, в частности, возможные крупные российско-американские проекты.
6 сентября спецпредставители президента США посетили Киев и заявили президенту Владимиру Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Зеленский по итогам их переговоров заявил, что Киев по-прежнему не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией. Также Зеленский допустил продолжение боевых действий следующей зимой и далее.