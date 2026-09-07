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Песков назвал визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев «маленьким шагом» к миру

Инна Шульгина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Дональда Трампа в Москву и Киев стали еще одним шагом в мирном направлении. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, любые попытки более или менее эффективные – это один маленький шаг в сторону мира. И мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков», – сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который высоко ценит усилия американского лидера Дональда Трампа и признателен ему за приверженность ориентации на мирное урегулирование. Песков не раскрыл, насколько отличаются предложения американских переговорщиков от тех, что были озвучены в Анкоридже.

5 сентября Уиткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что разговор Путина и американских переговорщиков длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. 5 сентября Путин дал указание с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву из-за приезда Уиткоффа и Кушнера. 6 сентября они посетили Киев и заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы.

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