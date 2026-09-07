Песков назвал визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев «маленьким шагом» к миру

5 сентября Уиткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что разговор Путина и американских переговорщиков длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным. 5 сентября Путин дал указание с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву из-за приезда Уиткоффа и Кушнера. 6 сентября они посетили Киев и заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы.