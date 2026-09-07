Песков: Путин и Трамп могут провести телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут провести телефонные переговоры по итогам поездки спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву и Киев. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится», – отметил Песков. Он также отметил, что РФ не располагает информацией о результатах поездки американских переговорщиков в Киев.
Также представитель Кремля прокомментировал возможность трехсторонней встречи между Россией, Украиной и США. По его словам, Москва не исключает переговоров в таком формате, но точных сроков и места проведения пока нет.
5 сентября Кушнер и Уиткофф встретились в Москве с Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что их разговор длился более трех часов и был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным.
6 сентября американские переговорщики встретились в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора они заявили, что хотят добиться прорыва в переговорах по урегулированию конфликта до зимы. Газета Berliner Zeitung обратила внимание, что их поездка прошла на фоне ухудшения настроений в столице и росте проблем Зеленского.