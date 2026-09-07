Le Monde узнал о готовности России к переговорам после выборов
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили, что переговоры об урегулировании украинского конфликта начнутся после выборов в Госдуму в России, сообщила газета Le Monde.
«Американцы сказали нам [в воскресенье в Киеве], что после выборов в Думу появилась новая готовность России к переговорам и что в этом контексте следует готовиться к новому старту переговорного процесса», – сказал представитель администрации президента Франции.
Кушнер и Уиткофф прибыли в Москву 5 сентября, где встретились с президентом России Владимиром Путиным.
После посещения России американские спецпосланники прибыли в Киев, где состоялись переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.