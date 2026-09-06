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Зеленский сообщил о начале переговоров с Уиткоффом и Кушнером

Татьяна Мозолевская

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале переговоров со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Киеве. Об этом он написал в Telegram-канале.

5 сентября Уиткофф и Кушнер приехали в Москву. Представители США встретились с президентом России Владимиром Путиным, беседа продолжалась 3 часа 10 минут. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что разговор был содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным.

Путин рассказал посланникам американского лидера Дональда Трампа о ситуации в зоне боевых действий, а также подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине. Целью визита было продолжение диалога по урегулированию кризиса на Украине и обсуждение других актуальных вопросов. Также обсуждалась и экономическая тематика, в частности, возможные крупные российско-американские проекты.

Уиткофф поблагодарил Путина за согласие на трехдневное прекращение огня, чтобы делегация могла безопасно прилететь сначала в Москву, а затем в Киев.

4 сентября Зеленский заявил, что украинская сторона поддерживает с американскими представителями практически круглосуточную связь и сейчас готовится к встречам. Он подчеркнул, что считает важным продолжение активного участия США в переговорном процессе, и заявил о готовности провести с американской стороной «обстоятельную» встречу.

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