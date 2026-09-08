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Как мировые СМИ отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа

Агентства и газеты отметили конструктивный тон беседы и отсутствие агрессивных планов Москвы в отношении Европы
Сергей Пахомов
Zuma \ TASS
Zuma \ TASS

8 сентября состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом, который продлился час. В ходе него стороны обсудили визиты спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву и Киев. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, главы государств оценили эти переговоры «со знаком плюс», а сам разговор лидеров «был конструктивным и весьма откровенным».

«Ведомости» собрали первые реакции иностранных СМИ на разговор Путина и Трампа.

Reuters

«Дональд Трамп во вторник по телефону сообщил президенту России Владимиру Путину, что хочет скорейшего окончания конфликта на Украине. Это позволит полностью восстановить отношения между США и Россией, заявили в Кремле, добавив, что Путин поддержал позицию США».

The Wall Street Journal

«В Белом доме не было немедленных комментариев по поводу звонка. Ушаков заявил журналистам, что «в свете спекуляций о предполагаемых враждебных намерениях России по отношению к европейским странам было подчеркнуто, что у РФ нет никаких агрессивных планов в отношении Европы».

The Times of India

«Ушаков сказал, что Путин проинформировал Трампа о ситуации на поле боя и рассказал ему, что США могут сделать для прекращения конфликта. Он также сказал, что Путин заверил Трампа, что у России нет агрессивных намерений по отношению к европейским странам».

Xinhua

«Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во вторник провели телефонный разговор, который был «конструктивным и очень откровенным». Ушаков рассказал, что разговор длился ровно час, добавив, что во время разговора Путин подчеркнул, что у России нет враждебных намерений по отношению к европейским странам».

Главное из разговора Путина и Трампа

Политика / Международные отношения

Financial Times

«Союзники Украины утверждают, что Россия ведет тайную кампанию саботажа <...>. Путин назвал эти обвинения мифами и обвинил европейские правительства в использовании предполагаемой угрозы со стороны России как «прикрытия для увеличения поддержки Украины и собственных оборонных расходов».

Bild

«Кремль положительно отнесся к переговорам с Кушнером и Уиткоффом в Москве. В то же время Путин не оставил сомнений у Трампа, что Россия продолжает преследовать свои военные цели».

Associated Press

«Советник Путина по иностранным делам заявил, что часовой разговор между Путиным и Трампом был «конструктивным и довольно откровенным». Москва положительно оценивает результаты визита Уиткоффа и Кушнера в выходные».

Die Zeit

«Два президента говорили «чрезвычайно открыто» в течение часа, в основном обмениваясь мнениями по ситуации на Украине. Путин дал Трампу «объективный и детальный анализ событий на поле боя» и объяснил, что США могут сделать, чтобы вскоре завершить боевые действия».

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