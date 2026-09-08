Как мировые СМИ отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа

«Ушаков сказал, что Путин проинформировал Трампа о ситуации на поле боя и рассказал ему, что США могут сделать для прекращения конфликта. Он также сказал, что Путин заверил Трампа, что у России нет агрессивных намерений по отношению к европейским странам».