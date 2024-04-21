Пентагон заявил о возможности поставить Украине боеприпасы за несколько дней
США могут передать Украине боеприпасы в течение нескольких дней, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом сообщает New York Times (NYT).
«У нас очень надежная логистическая сеть, которая позволяет нам очень быстро перемещать снаряжение, как мы это делали в прошлом», – сказал Райдер.
Киев получит помощь в связи c принятием палатой представителей США законопроекта о выделении Украине более $60 млрд. Поставки к украинской границе направят в том числе по железной дороге из запасов Пентагона в Германии, пишет NYT.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. За принятие этой инициативы проголосовали 311 членов конгресса.
Законопроект был ранее представлен спикером нижней палаты республиканцем Майком Джонсоном. Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой Киеву помощи.
С затягиванием принятия в конгрессе США законопроекта на Украине связывали нехватку вооружения. В конце марта президент Владимир Зеленский заявил, что отсутствие поддержки со стороны Вашингтона приведет к постепенному отступлению ВСУ, а задержка с утверждением пакета Киеву «дорого обошлась».