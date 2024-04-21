Пентагон: США могут отправить дополнительных военных советников на Украину

Он отметил, что ODC в посольстве США на Украине выполняет консультативные и вспомогательные небоевые миссии и, хотя управление укомплектовано персоналом минобороны, оно встроено в посольство США и находится под руководством главы дипмиссии. Несколько американских военных уже могут находиться при посольстве в Киеве, сообщили изданию два чиновника.