Пентагон: США могут отправить дополнительных военных советников на Украину
США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников на Украину. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
Советники не будут участвовать в боевых действиях, их задача – консультировать и поддерживать украинское правительство и вооруженные силы.
«На протяжении всего этого конфликта министерство обороны анализировало и корректировало наше присутствие в стране по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность направления нескольких дополнительных советников для усиления управления оборонного сотрудничества (Office of Defense Cooperation, ODC) при посольстве», – сказал Райдер. Число возможных специалистов Райдер не уточнил.
Он отметил, что ODC в посольстве США на Украине выполняет консультативные и вспомогательные небоевые миссии и, хотя управление укомплектовано персоналом минобороны, оно встроено в посольство США и находится под руководством главы дипмиссии. Несколько американских военных уже могут находиться при посольстве в Киеве, сообщили изданию два чиновника.
По словам источников издания, дополнительные советники будут поддерживать логистику и надзор за оружием, которое США отправляют Украине, а также «помогать украинским военным в обслуживании вооружения». Два американских чиновника заявили Politico, что на Украину могут быть отправлены 60 таких советников.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. За принятие этой инициативы проголосовали 311 членов конгресса.
Оказание помощи Украине со стороны США обогатит Штаты и еще больше разорит Украину, заявили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ожидаемым, оно приведет к большим потерям «украинцев по вине киевского режима».