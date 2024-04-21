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Пентагон: США могут отправить дополнительных военных советников на Украину

Ведомости

США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников на Украину. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Советники не будут участвовать в боевых действиях, их задача – консультировать и поддерживать украинское правительство и вооруженные силы.

«На протяжении всего этого конфликта министерство обороны анализировало и корректировало наше присутствие в стране по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность направления нескольких дополнительных советников для усиления управления оборонного сотрудничества (Office of Defense Cooperation, ODC) при посольстве», – сказал Райдер. Число возможных специалистов Райдер не уточнил.

Он отметил, что ODC в посольстве США на Украине выполняет консультативные и вспомогательные небоевые миссии и, хотя управление укомплектовано персоналом минобороны, оно встроено в посольство США и находится под руководством главы дипмиссии. Несколько американских военных уже могут находиться при посольстве в Киеве, сообщили изданию два чиновника.

По словам источников издания, дополнительные советники будут поддерживать логистику и надзор за оружием, которое США отправляют Украине, а также «помогать украинским военным в обслуживании вооружения». Два американских чиновника заявили Politico, что на Украину могут быть отправлены 60 таких советников. 

20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. За принятие этой инициативы проголосовали 311 членов конгресса.

Оказание помощи Украине со стороны США обогатит Штаты и еще больше разорит Украину, заявили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ожидаемым, оно приведет к большим потерям «украинцев по вине киевского режима».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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