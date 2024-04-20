В Кремле считают, что помощь Украине только разорит ее и обогатит США
Оказание помощи Украине со стороны США обогатит Штаты и еще больше разорит Украину, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он назвал это решение ожидаемым. «Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима», – сказал Песков.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. За принятие этой инициативы проголосовали 311 членов конгресса.
Законопроект был ранее представлен спикером нижней палаты, республиканцем Майком Джонсоном. Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой помощи Киеву.