В Кремле считают, что помощь Украине только разорит ее и обогатит США

Законопроект был ранее представлен спикером нижней палаты, республиканцем Майком Джонсоном. Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой помощи Киеву.