МИД: погружение США в гибридную войну против России обернется фиаско

США стали фактической стороной конфликта на Украине и действия Вашингтона получат «безусловный и решительный отпор», подчеркнула Захарова. По ее словам, все более глубокое погружение Штатов в гибридную войну против Москвы обернется «столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане», а попытки спасти режим президента Украины Владимира Зеленского обречены на провал. Цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты, пообещала представитель российского МИДа.