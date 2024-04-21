МИД: погружение США в гибридную войну против России обернется фиаско

МИД: погружение США в гибридную войну против России обернется фиаскоПалата представителей конгресса одобрила помощь Киеву на более чем $60 млрд
Погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернется унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане, Белый дом делает ставку на то, чтобы ВСУ продержались хотя бы до президентских выборов в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала голосование в конгрессе США по законопроектам о выделении средств Украине, Израилю и Тайваню. 20 апреля палата представителей приняла законопроект о дополнительной помощи Киеву на более чем $60 млрд.
По мнению Захаровой, американские правящие элиты готовы поставлять Киеву вооружения, чтобы тот мог вести боевые действия «до последнего украинца», продолжать атаковать российские объекты, устраивать диверсии и убивать журналистов.
«Характерно, что Белый дом в этих внутренних разборках делает ставку уже не на мифическую победу подконтрольного киевского режима, а на то, чтобы ВСУ продержались хотя бы до ноябрьского голосования, не испортив имидж Джо Байдена», – говорится в заявлении представителя ведомства.
США стали фактической стороной конфликта на Украине и действия Вашингтона получат «безусловный и решительный отпор», подчеркнула Захарова. По ее словам, все более глубокое погружение Штатов в гибридную войну против Москвы обернется «столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане», а попытки спасти режим президента Украины Владимира Зеленского обречены на провал. Цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты, пообещала представитель российского МИДа.
Законопроект, представленный спикером нижней палаты парламента республиканцем Майком Джонсоном, предполагает выделение Киеву $60,75 млрд, включая $23,2 млрд, которые предназначены на восполнение оружейных запасов США, $13,8 млрд – на закупку передовых систем вооружений для Украины, а еще $11,3 млрд – на «текущие военные операции США в регионе». $26 млн планируется потратить на надзор за предоставляемой Киеву помощью. Палата также приняла законопроекты о выделении $26,4 млрд Израилю и $8,12 млрд – Тайваню и союзникам в регионе.
Выделение средств на военную помощь трем странам усугубит кризисные явления в мире, заявила ранее Захарова. Поддержку Киева она назвала «прямым спонсированием террористической деятельности», помощь Тайваню – вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю – «прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе».