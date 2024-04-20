Захарова: помощь США Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления

Законопроект, представленный спикером нижней палаты парламента, республиканцем Майком Джонсоном, предполагает выделение Киеву $60,75 млрд, включая $23,2 млрд, которые предназначены на восполнение оружейных запасов США, $13,8 млрд – на закупку передовых систем вооружений для Украины, а еще $11,3 млрд – на «текущие военные операции США в регионе». $26 млн планируется потратить на надзор за предоставляемой Киеву помощью.