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Захарова: помощь США Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления

Ведомости

Выделение США средств на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления в мире, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«<...> военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню – вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю – прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе», – считает представитель внешнеполитического ведомства.

20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на более чем $60 млрд. За принятие инициативы проголосовали 311 конгрессменов.

Законопроект, представленный спикером нижней палаты парламента, республиканцем Майком Джонсоном, предполагает выделение Киеву $60,75 млрд, включая $23,2 млрд, которые предназначены на восполнение оружейных запасов США, $13,8 млрд – на закупку передовых систем вооружений для Украины, а еще $11,3 млрд – на «текущие военные операции США в регионе». $26 млн планируется потратить на надзор за предоставляемой Киеву помощью.

Палата также приняла законопроекты о выделении $26,4 млрд Израилю и $8,12 млрд – Тайваню и союзникам в регионе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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