Захарова: помощь США Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления
Выделение США средств на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления в мире, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«<...> военная помощь киевскому режиму является прямым спонсированием террористической деятельности, Тайваню – вмешательством во внутренние дела Китая, Израилю – прямой дорогой к эскалации беспрецедентного обострения в регионе», – считает представитель внешнеполитического ведомства.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на более чем $60 млрд. За принятие инициативы проголосовали 311 конгрессменов.
Законопроект, представленный спикером нижней палаты парламента, республиканцем Майком Джонсоном, предполагает выделение Киеву $60,75 млрд, включая $23,2 млрд, которые предназначены на восполнение оружейных запасов США, $13,8 млрд – на закупку передовых систем вооружений для Украины, а еще $11,3 млрд – на «текущие военные операции США в регионе». $26 млн планируется потратить на надзор за предоставляемой Киеву помощью.
Палата также приняла законопроекты о выделении $26,4 млрд Израилю и $8,12 млрд – Тайваню и союзникам в регионе.