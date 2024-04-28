Песков рассказал о нарастающей панике на Украине

25 февраля Зеленский озвучил потери ВСУ за два года конфликта. По его словам, якобы погибла 31 000 украинских военных. При этом он не стал раскрывать количество раненых, потому что тогда, по его словам, «Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя». Он также заявил, что при победе России Украина перестанет существовать.