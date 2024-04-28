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Песков рассказал о нарастающей панике на Украине

Ведомости

Россия должна поддержать нынешнюю динамику в зоне спецоперации, когда в рядах противника нарастает паника, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения [задач спецоперации]», – подчеркнул Песков. 

По его словам, коллективный Запад и его «плюс один» будут тестировать Россию «на слабо». России главное это «слабо» никогда не показать, заключил пресс-секретарь главы государства.

28 апреля газета The Washington Post (WP) со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что оценки предполагаемых потерь вооруженных сил Украины (ВСУ), которые озвучил президент страны Владимир Зеленский в феврале, могут быть существенно занижены.

Собеседник издания уточнил, что власти Украины долгое время не хотели раскрывать данные о потерях и могли занизить их, поскольку разглашение может иметь негативные последствия для усилий по комплектованию личным составом и мобилизации.

25 февраля Зеленский озвучил потери ВСУ за два года конфликта. По его словам, якобы погибла 31 000 украинских военных. При этом он не стал раскрывать количество раненых, потому что тогда, по его словам, «Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя». Он также заявил, что при победе России Украина перестанет существовать.

20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) только в ходе контрнаступления в 2023 г. составили свыше 166 000 военнослужащих, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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