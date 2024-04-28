WP: данные о потерях ВСУ могли быть сильно занижены
Оценки предполагаемых потерь вооруженных сил Украины (ВСУ), которые озвучил президент страны Владимир Зеленский в феврале, могут быть существенно занижены, передает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на украинского чиновника.
Собеседник издания уточнил, что власти Украины долгое время не хотели раскрывать данные о потерях и могли занизить их, поскольку разглашение может иметь негативные последствия для усилий по комплектованию личным составом и мобилизации.
После выделения дополнительного финансирования на оказание поддержки Украине администрация президента США Джо Байдена намерена сосредоточиться на других проблемах, включая попытки призвать больше военнослужащих. В США считают, что возобновление поставок оружия поможет Украине на несколько месяцев, но стране вряд ли удастся вернуть утраченные территории как минимум до 2025 г. из-за острой нехватки военных, пишет газета.
По словам американского чиновника, в Вашингтоне понимают деликатность бесед относительно нехватки военнослужащих, но Киев «должен найти способ мобилизовать больше сил и вдохновить украинцев отправиться на передовую».
25 февраля Зеленский озвучил потери ВСУ за два года конфликта. По его словам, якобы погибла 31 000 украинских военных. При этом он не стал раскрывать количество раненых, потому что тогда, по его словам, «Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя». Он также заявил, что при победе России Украина перестанет существовать.
В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что Зеленский врет о потерях ВСУ. По словам Захаровой, президент Украины перестал считать «за людей» не только русскоязычное население Донбасса, но и «население оставшихся частей Украины».
20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери вооруженных сил Украины (ВСУ) только в ходе контрнаступления в 2023 г. составили свыше 166 000 военнослужащих, более 800 танков, почти 2400 боевых бронированных машин.