В Николаевской области Украины поврежден объект промышленной инфраструктуры
Объект промышленной инфраструктуры в Николаевской области Украины получил повреждения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.
«Повреждения получил объект промышленной инфраструктуры. На открытой территории произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет», – написал он.
По данным Кима, это произошло 2 мая в 14:28 (время совпадает с московским). Согласно информации в его Telegram-канале, в это время в области действовала воздушная тревога. Ким не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
1 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Foreign Policy сообщил, что в результате боевых действий в стране повреждено 50% энергетической системы. Несмотря на масштаб разрушений, ситуация на Украине остается устойчивой, добавил он.