Глава МИД Украины заявил о повреждении половины энергосистемы страны
На Украине в результате боевых действий повреждено 50% энергетической системы, сообщил в интервью американскому изданию Foreign Policy министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
«<…> половина нашей энергетической системы повреждена», – сказал глава МИД Украины.
По его словам, инфраструктура была якобы повреждена российскими баллистическими ракетами. Несмотря на масштаб разрушений, заявил Кулеба, ситуация в стране все же остается устойчивой.
11 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России были вынуждены отреагировать на удары Украины по энергетическим объектам ответными атаками. По его словам, это позволяет напрямую влиять на оборонно-промышленный комплекс противника и способствовать его демилитаризации.
В тот же день пресс-служба Минобороны России информировала, что ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.
13 апреля исполнительный директор украинской группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью телеканалу «Рада» рассказал, что власти страны могут ввести почасовые графики отключения света. Он пояснил, что это произойдет в случае, если не получится восстановить тепловую генерацию и не будет хватать объема электроэнергии, которую Украина импортирует из Европы. Кроме того, график могут ввести на фоне повышения потребления ресурса во время летней жары и если не будет возможности передать в определенные регионы страны необходимый объем электроэнергии.