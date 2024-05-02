Глава МИД Украины заявил о повреждении половины энергосистемы страны

13 апреля исполнительный директор украинской группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью телеканалу «Рада» рассказал, что власти страны могут ввести почасовые графики отключения света. Он пояснил, что это произойдет в случае, если не получится восстановить тепловую генерацию и не будет хватать объема электроэнергии, которую Украина импортирует из Европы. Кроме того, график могут ввести на фоне повышения потребления ресурса во время летней жары и если не будет возможности передать в определенные регионы страны необходимый объем электроэнергии.