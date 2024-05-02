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Глава МИД Украины заявил о повреждении половины энергосистемы страны

Ведомости

На Украине в результате боевых действий повреждено 50% энергетической системы, сообщил в интервью американскому изданию Foreign Policy министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«<…> половина нашей энергетической системы повреждена», – сказал глава МИД Украины.

По его словам, инфраструктура была якобы повреждена российскими баллистическими ракетами. Несмотря на масштаб разрушений, заявил Кулеба, ситуация в стране все же остается устойчивой.

11 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России были вынуждены отреагировать на удары Украины по энергетическим объектам ответными атаками. По его словам, это позволяет напрямую влиять на оборонно-промышленный комплекс противника и способствовать его демилитаризации.

В тот же день пресс-служба Минобороны России информировала, что ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками по объектам топливно-энергетического комплекса Украины.

13 апреля исполнительный директор украинской группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью телеканалу «Рада» рассказал, что власти страны могут ввести почасовые графики отключения света. Он пояснил, что это произойдет в случае, если не получится восстановить тепловую генерацию и не будет хватать объема электроэнергии, которую Украина импортирует из Европы. Кроме того, график могут ввести на фоне повышения потребления ресурса во время летней жары и если не будет возможности передать в определенные регионы страны необходимый объем электроэнергии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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