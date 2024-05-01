Минобороны сообщило об ударе по штабу украинского командования «Юг»

Подразделения российской «Южной» группировки в свою очередь заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в ДНР. В ходе боев Украина потеряла семь автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Нота» и «Анклав», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.