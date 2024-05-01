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Минобороны сообщило об ударе по штабу украинского командования «Юг»

ВС РФ поразили живую силу и технику противника в 112 районах
Сергей Максименко
Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска поразили штаб украинского оперативного командования «Юг», сообщило Минобороны РФ в своей сводке.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен штаб оперативного командования ВСУ “Юг”, а также живая сила и военная техника противника в 112 районах», – говорится в сообщении.

Подразделения российской «Южной» группировки в свою очередь заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в ДНР. В ходе боев Украина потеряла семь автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Нота» и «Анклав», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Группировка войск «Запад», по сообщению ведомства, улучшила положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в ДНР и ЛНР. Украина потеряла пять машин, 155-мм британскую гаубицу FН-70, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

В районе населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино ДНР было отражено девять контратак ВСУ. Потери Украины – танк, БМП, три автомобиля, 105-мм легкая гаубица М102 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б» и установка «Гвоздика».

Также ВСУ потеряли два пикапа, 155-мм гаубицу FН-70, «Гвоздику» и станцию РЭБ «Буковель-AD» в Луговском Запорожской области и Старомайорском ДНР.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 29 украинских дронов, пять французских управляемых авиабомб Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».

28 апреля Вооруженные силы (ВС) РФ заняли село Новобахмутовка в ДНР. С начала года Минобороны РФ сообщало также о взятии под контроль в ДНР города Авдеевки, поселков Ласточкино, Северное, сел Победа, Орловка, Невельское, Петровское, Водяное, Первомайское, Богдановка, Новомихайловка, поселка Табаевка в Харьковской области и поселка Мирное в Запорожской области.

Спецоперация России на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российская армия взяла под контроль территорию ЛНР, большую часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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