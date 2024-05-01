Минобороны сообщило об ударе по штабу украинского командования «Юг»ВС РФ поразили живую силу и технику противника в 112 районах
Российские войска поразили штаб украинского оперативного командования «Юг», сообщило Минобороны РФ в своей сводке.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен штаб оперативного командования ВСУ “Юг”, а также живая сила и военная техника противника в 112 районах», – говорится в сообщении.
Подразделения российской «Южной» группировки в свою очередь заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в ДНР. В ходе боев Украина потеряла семь автомобилей, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Нота» и «Анклав», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Группировка войск «Запад», по сообщению ведомства, улучшила положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в ДНР и ЛНР. Украина потеряла пять машин, 155-мм британскую гаубицу FН-70, 152-мм орудие Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
В районе населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино ДНР было отражено девять контратак ВСУ. Потери Украины – танк, БМП, три автомобиля, 105-мм легкая гаубица М102 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б» и установка «Гвоздика».
Также ВСУ потеряли два пикапа, 155-мм гаубицу FН-70, «Гвоздику» и станцию РЭБ «Буковель-AD» в Луговском Запорожской области и Старомайорском ДНР.
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты 29 украинских дронов, пять французских управляемых авиабомб Hammer и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».
28 апреля Вооруженные силы (ВС) РФ заняли село Новобахмутовка в ДНР. С начала года Минобороны РФ сообщало также о взятии под контроль в ДНР города Авдеевки, поселков Ласточкино, Северное, сел Победа, Орловка, Невельское, Петровское, Водяное, Первомайское, Богдановка, Новомихайловка, поселка Табаевка в Харьковской области и поселка Мирное в Запорожской области.
Спецоперация России на Украине была объявлена 24 февраля 2022 г. президентом Владимиром Путиным. В ходе боевых действий российская армия взяла под контроль территорию ЛНР, большую часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ.