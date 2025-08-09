Российские войска взяли под контроль Яблоновку в ДНР

Президент России Владимир Путин на неформальной встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко 1 августа заявил, что российские войска ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения. Путин отметил, что в целом позитивно оценивает динамику на фронтах.