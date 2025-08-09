Российские войска взяли под контроль Яблоновку в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Яблоновка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что населенный пункт был взят в результате решительных действий группировки войск «Центр».
5 августа Минобороны сообщило, что российские военнослужащие подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом Январское Днепропетровской области.
2 августа Вооруженные силы России взяли под контроль село Александро-Калиново в ДНР.
Президент России Владимир Путин на неформальной встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко 1 августа заявил, что российские войска ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения. Путин отметил, что в целом позитивно оценивает динамику на фронтах.