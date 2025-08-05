ВС РФ взяли под контроль Январское в Днепропетровской области
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Январское Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, населенный пункт перешел под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ в результате действий подразделения группировки войск «Восток».
1 августа президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что российские военные ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения. Глава государства подчеркнул, что в целом позитивно оценивает динамику на фронтах.
2 августа Минобороны писало о взятии под контроль села Александро-Калиново в Донецкой народной республике (ДНР). 31 июля стало известно, что российские военные установили контроль над Часовым Яром в ДНР, продвижение к которому началось после взятия под контроль Артемовска (украинское название – Бахмут) в мае 2023 г.