ВС РФ взяли под контроль Январское в Днепропетровской области

2 августа Минобороны писало о взятии под контроль села Александро-Калиново в Донецкой народной республике (ДНР). 31 июля стало известно, что российские военные установили контроль над Часовым Яром в ДНР, продвижение к которому началось после взятия под контроль Артемовска (украинское название – Бахмут) в мае 2023 г.