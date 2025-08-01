31 июля Часов Яр в ДНР перешел под контроль России.



13 июня российские военные взяли под контроль село Яблоновку в Сумской области, а также населенные пункты Комар и Коптево в ДНР. За день до этого армия России установила контроль над населенными пунктами Петровское и Алексеевка в ДНР. Боевые действия за эти территории вели подразделения группировки войск «Центр».