Путин: российские войска ведут наступление по всем фронтам
Российские войска ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин на неформальной встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко на Валааме.
По словам главы России, 31 июля он провел совещание с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, на котором подробно обсуждалась текущая обстановка спецоперации.
Путин отметил, что в целом позитивно оценивает динамику на фронтах.
31 июля Часов Яр в ДНР перешел под контроль России.
13 июня российские военные взяли под контроль село Яблоновку в Сумской области, а также населенные пункты Комар и Коптево в ДНР. За день до этого армия России установила контроль над населенными пунктами Петровское и Алексеевка в ДНР. Боевые действия за эти территории вели подразделения группировки войск «Центр».