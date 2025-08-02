ВС России взяли под контроль Александро-Калиново в ДНРВойска РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения, говорил накануне Путин
Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над селом Александро-Калиново в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Населенный пункт был взят в результате «решительных действий» подразделений «Южной» группировки войск, уточнили в оборонном ведомстве.
1 августа президент России Владимир Путин на неформальной встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что российские войска ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, 31 июля он провел совещание с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, на котором подробно обсуждалась текущая обстановка спецоперации. Путин отметил, что в целом позитивно оценивает динамику на фронтах.
На этой неделе также стало известно, что под контроль России перешел Часов Яр в ДНР, продвижение к которому началось после взятия под контроль Артемовска (украинское название – Бахмут) в мае 2023 г.