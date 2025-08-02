ВС России взяли под контроль Александро-Калиново в ДНР

1 августа президент России Владимир Путин на неформальной встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что российские войска ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, 31 июля он провел совещание с министром обороны Андреем Белоусовым и начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, на котором подробно обсуждалась текущая обстановка спецоперации. Путин отметил, что в целом позитивно оценивает динамику на фронтах.