На Украине заявили о необходимости эвакуировать 237 000 человек

Ведомости

С украинских территорий необходимо эвакуировать около 237 000 человек, с июня власти вывезли из Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ части Донецкой области более 64 000 человек. Такие данные приводит Telegram-канал министерства развития общин и территорий республики.

В ведомстве уточнили, что эвакуации подлежат люди, которые продолжают проживать в опасных зонах. Среди них почти 17 200 детей. Как правило, граждан вывозят через транзитный пункт в Павлограде Днепропетровской области, также работает новый пункт в Лозовой Харьковской области и начинает работу еще один в Волосском в Днепропетровской. Эвакуированных принимают Ровенская, Кировоградская и Киевская области, Винницкая и Полтавская области готовятся к приему внутренне перемещенных лиц в случае необходимости, говорится в сообщении.

В конце июня стало известно, что из приграничных районов Сумской области военные власти вывезли около 58 000 жителей. Глава областной военной администрации региона Олег Григоров тогда сообщил, что в сутки эвакуируют примерно 100 человек. Эвакуация в области была объявлена в 213 населенных пунктах: это 18 прифронтовых общин и четыре района.

