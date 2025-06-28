Власти Сумской области эвакуировали из региона 58 000 человек
Из приграничных районов Сумской области военные власти вывезли около 58 000 жителей, в сутки эвакуируют примерно 100 человек, сообщил изданию «Общественное» глава областной военной администрации региона Олег Григоров.
Эвакуация в области объявлена в 213 населенных пунктах: это 18 прифронтовых общин и четыре района, рассказал он. По данным Григорова, в общей сложности из этих общин вывезли примерно 57 000-58 000 человек. Он напомнил, что обязательной эвакуации подлежат все дети, взрослые могут отказаться в письменной форме.
«Мы имеем около 20 000 письменных отказов от граждан, которые не желают уезжать. И в зависимости от плотности и частоты поражений люди возвращаются на "огородный" период – сказал руководитель ОВА.
По его данным, порядка 90% эвакуированных останавливаются у родственников или арендуют жилье, остальным помогают решить вопрос с жильем.
18 июня Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новониколаевка в Сумской области, до этого был установлен контроль над селом Яблоновка. Кроме того, ВС РФ взяли село Кондратовку и Андреевку. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена создавать зону безопасности вдоль своей границы с Украиной, и не исключил, что в ходе боев заберет Сумы.