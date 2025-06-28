Власти Сумской области эвакуировали из региона 58 000 человек

18 июня Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новониколаевка в Сумской области, до этого был установлен контроль над селом Яблоновка. Кроме того, ВС РФ взяли село Кондратовку и Андреевку. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена создавать зону безопасности вдоль своей границы с Украиной, и не исключил, что в ходе боев заберет Сумы.