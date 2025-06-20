Путин не исключил, что Россия заберет Сумы

Путин не исключил, что Россия заберет СумыКиев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена создавать зону безопасности вдоль своей границы с Украиной. Он рассказал, что глубина зоны безопасности в Сумской области составляет 10–12 км.
«У нас нет такой задачи – забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», – сказал Путин во время пленарной сессии ПМЭФа.
По его словам, Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область.
26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских военных. Он уточнил, что в соответствии с указаниями президента РФ в приграничных районах Сумской области продолжается создание зоны безопасности. 2 мая Минобороны России объявило о создании «полосы безопасности» в приграничье Сумской области.
18 июня Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новониколаевка в Сумской области. 13 июня российские военные установили контроль над селом Яблоновка в Сумской области. 4 июня ВС РФ взяли село Кондратовку в том же регионе. Днем ранее под контроль российских сил перешла Андреевка в Сумской области.