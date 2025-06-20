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Путин не исключил, что Россия заберет Сумы

Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена создавать зону безопасности вдоль своей границы с Украиной. Он рассказал, что глубина зоны безопасности в Сумской области составляет 10–12 км.

«У нас нет такой задачи – забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю», – сказал Путин во время пленарной сессии ПМЭФа.

По его словам, Киев сам создал себе проблемы нападением на Курскую область.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских военных. Он уточнил, что в соответствии с указаниями президента РФ в приграничных районах Сумской области продолжается создание зоны безопасности. 2 мая Минобороны России объявило о создании «полосы безопасности» в приграничье Сумской области.

18 июня Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Новониколаевка в Сумской области. 13 июня российские военные установили контроль над селом Яблоновка в Сумской области. 4 июня ВС РФ взяли село Кондратовку в том же регионе. Днем ранее под контроль российских сил перешла Андреевка в Сумской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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