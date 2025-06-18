ВС РФ взяли Новониколаевку в Сумской области и Долгенькое в Харьковской области
Российские военные взяли под контроль населенные пункты Новониколаевка в Сумской области и Долгенькое в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, контроль над Новониколаевкой установили подразделения группировки войск «Север». Долгенькое перешло под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ в результате действий подразделений группировки войск «Запад».
За сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 236 украинских беспилотников самолетного типа. Российские военные также нанесли поражение цехам производства и сборки ударных БПЛА и местам их хранения.
15 июня Минобороны сообщило об установлении контроля над селом Ульяновка Донецкой народной республики (ДНР). 14 июня стало известно о взятии под контроль села Зеленый Кут в ДНР. Днем ранее российские военные установили контроль над селом Яблоновка в Сумской области, а также населенными пунктами Комар и Коптево в ДНР.