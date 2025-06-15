ВС России взяли под контроль Ульяновку в ДНР
Российские военнослужащие установили контроль над селом Ульяновка Донецкой народной республики (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Населенный пункт перешел под контроль российских сил в результате «активных и решительных действий» подразделений группировки войск «Центр», уточнили в оборонном ведомстве.
14 июня стало известно о взятии села Зеленый Кут в этой же республике, а за день до этого российские военные взяли под контроль село Яблоновку в Сумской области, а также населенные пункты Комар и Коптево в ДНР.