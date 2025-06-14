13 июня стало известно, что российские военные взяли под контроль села Яблоновка в Сумской области, а также населенные пункты Комар и Коптево в ДНР. До этого армия России взяла под контроль населенные пункты Петровское и Алексеевка в республике. Бои за эти территории вела группировка войск «Центр». Подразделения 90-й танковой дивизии вышли на западную границу ДНР и продолжили наступательные действия 8 июня. В тот же день был установлен контроль над поселком Заря.